Apre Mega a Montebelluna: il supermercato con il miglior rapporto qualità prezzo

Il Gruppo Unicomm inaugura giovedì 10 dicembre alle 10:00 il nuovo punto vendita MEGA a Montebelluna, un'insegna che in pochi anni si è affermata per la peculiarità dell’offerta competitiva, oggi più che mai ricercata, nei suoi scaffali si trova la migliore qualità al miglior prezzo.

Un supermercato di 2.500 metri quadri

L’ultimo nato del Gruppo Unicomm Selex promette “prezzi bassi tutti i giorni” sulle più note marche commerciali e sulla qualità riconosciuta della marca Selex. In un’area di vendita di 2.500 mq saranno disponibili da subito 14.500 referenze: 8.000 articoli di alimentari confezionati, quasi 2.500 articoli di fresco e freschissimo – fiore all’occhiello dei supermercati Mega, oltre 4000 articoli di non alimentare. Dall’ampio reparto ortofrutta alla pescheria, dalla gastronomia ai prodotti confezionati, Mega proporrà le selezioni enogastronomiche del territorio e i tradizionali prodotti nazionali.

La particolarità dell’insegna è anche la presenza dei grandi formati dedicati alla ristorazione, ma apprezzati da tutti come ulteriore occasione di risparmio, differenziata sui diversi reparti, dai freschi alle categorie del grocery. L’obiettivo di Unicomm è garantire l’alto livello qualitativo, sempre, tutelando il potere d’acquisto.

40 dipendenti e vari collaboratori

“E la dodicesima apertura dell’insegna che sta dimostrando di aver saputo intercettare un segmento di clientela importante - dichiara il Cavaliere Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Nonostante questo 2020 complicato, forse il periodo più difficile per il Paese dal dopoguerra, Unicomm conferma il programma di aperture e di ristrutturazioni annunciato lo scorso anno che prevede un aumento progressivo del nostro staff. A Montebelluna saranno operativi da giovedì 40 dipendenti, numeri destinati a crescere con lo sviluppo delle nostre insegne regionali e nazionali.

Attenzione all'impatto ambientale

Il nuovo MEGA è stato progettato tenendo conto dei parametri di consumo energetico. L’illuminazione, i banchi frigo, le isole alimentari sono stati realizzati con l’intento di ridurre l’impatto ambientale al minimo. Per quanto concerne la sicurezza e i distanziamenti necessari in questa fase storica, la segnaletica e gli accessori alle casse eviteranno occasioni di contatto.

“Ogni scelta che il Gruppo compie tiene conto delle richieste dei clienti e delle esigenze dei collaboratori, in prima linea oggi come nei mesi passati con professionalità e senso del dovere – commenta Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm –.Tutte le nostre insegne sono sicure e continueranno ad operare in tutta sicurezza, perché l’esperienza di acquisto sia la stessa di sempre”.

Aperto con orario continuato 7 giorni su 7

Prezzi bassi tutti i giorni: il nuovo Supermercato Mega è in Via Montello, 102, Montebelluna (TV) è aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 20:00

Il Gruppo Unicomm

Il Gruppo Unicomm, associato a Selex Gruppo Commerciale, controllato dalla famiglia Cestaro, con oltre 7.000 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio, attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Spa e GMF Grandi Magazzini Fioroni Spa, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash&carry e discount (insegne: A&O, EMI, Emisfero, Famila, C+C Cash&Carry, Hurrà, Mega). Il Gruppo ha chiuso il 2019 con un fatturato di 2,2 mld di euro, in crescita di oltre il 4%

