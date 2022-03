Passeggiata per single nel centro storico di Vittorio Veneto

? Buongiorno amici ! Come ben sapete, Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere occasioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici !



?? Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme !



Come funziona?



?? Visita del centro storico di Serravalle alla scoperta di uno dei più importanti centri della Serenissima in terraferma, caratterizzato da antiche vie e piazze, da edifici di gusto schiettamente veneziano, e dai Meschietti, opera di ingegneria idraulica del sec. XVI.



? Ci incontreremo alle ore 11:00 a Vittorio Veneto appuntamento in piazza del Popolo per poi inziare con la nostra passeggiata verso il centro storico di Serravalle. Al termine ci recheremo in pizzeria per mangiare tutti assieme e socializzare .



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Evento confermato se

vi sarà un numero minimo di 12 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Fascia di età

40 – 55 anni



Orari

11.00 – 15:00



Menu’

pizza



bibita



caffè



Costi

Quota senza Vip-card: 25€ (12€ per fermare il posto e 15€ da versare sul posto)



Titolari Vip-card: 22€ (7€ per fermare il posto e 15€ da versare sul posto)



Green pass

Verrà richiesto il green pass



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 5 Aprile



La quota comprende: animatore Oj eventi single + organizzazione tecnica + visita guidata + pranzo



Informazioni per pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite WhatsApp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

Ti aspettiamo alle 11.00 a Vittorio Veneto appuntamento in piazza del Popolo (fronte municipio)



Per ulteriori informazioni, prenotazioni

Contattare Anthony al 3488781211



Lo staff di Oj Eventi Single vi aspetta per vivere una serata emozionante.



Affrettati! I posti sono limitati.



Seguici sui Social, siamo su Facebook e su Instagram come Oj Eventi Single