Aprile, piano stellare con Sergio Cossu

Il 7 aprile continua la rassegna di Chiaro Contemporaneo del Giovedì al Caffi con l'atteso concerto di piano solo di Sergio Cossu, già autore e produttore dello storico gruppo italiano Matia Bazar fra il 1984 e il 1999.



Sergio Cossu è conosciuto principalmente per il suo lavoro sull’elettronica ma il suo primo amore è stato il pianoforte. Nel 2019 ha pubblicato il primo disco a suo nome (dopo averne registrati - come musicista, autore e produttore- più di cento). Il disco è nato a Trieste in una settimana di sessioni serali ed è intitolato “Falsopiano”, un’allusione alle sue composizioni apparentemente semplici e lineari ma in realtà ricche di cambi armonici sotterranei e di melodie che si inseguono.



Nel concerto ascolteremo tutti brani firmati da Cossu, integrati da improvvisazioni e citazioni.



SERGIO COSSU

Sergio Cossu è un pianista, polistrumentista, compositore, editore e produttore discografico. Ha esordito all’inizio degli anni ’80 come autore per Enzo Jannacci e Miguel Bosè (Sevilla, Amante Bandido) e scrivendo jingle e musiche per teatro, radio, televisione, performance, sonorizzazioni.? È stato componente dei Matia Bazar come tastierista, autore e produttore dal 1984 al 1999. Con la band ha partecipato a quattro Sanremo (Premio della Critica 1985), ha registrato sette album e ha tenuto concerti e apparizioni televisive in tutto il mondo.



Tra le sue composizioni più conosciute Ti sento, Souvenir, Noi, Stringimi, La prima stella della sera, Piccoli giganti, Dedicato a te.



Nel 2003 ha fondato la label Blue Serge, dedicata al mondo del jazz e della musica classica del ‘900, con la quale ha prodotto oltre 70 cd.



Nel 2019 ha pubblicato il suo primo disco per pianoforte solo “Falsopiano” seguito da “Aprile” (2020), “Esitazioni” (2021) e “Musica dalla finestra” (2022).