ApriLe Uova

Il Parco della Storga offre ai bambini dai 6 ai 12 anni la possibilità di passare le vacanze di Pasqua in modo diverso: tre giorni di laboratori naturalistici, creativi, giochi pasquali e teatro per immergersi nella primavera e nello spirito festoso pasquale.

Il mini camp si terrà i giorni 28 e 29 marzo, ed il giorno 2 aprile, dalle 8.00 alle 13.00, sarà possibile iscriversi ad una o più giornate, anche non consecutive.

Mattinata tipo

8.00-8.45 accoglienza si effettuerà presso il piazzale del Gruppo Grotte Treviso, in via Cal di Breda 130 (Treviso)

8.45-10.30 attività

10.30-11.00 pausa merenda

11.00-12.30 attività

12.45-13.00 saluti e uscita

Costo

Un giorno: € 30;

2 giorni: €50 (anche non consecutivi);

3 giorni: €75;

Merenda esclusa.

Iscrizioni

Esclusivamente online

Le iscrizioni si chiuderanno:

Martedì 26 Marzo h 12.00 per la giornata di Giovedì 28 Marzo

Mercoledì 27 Marzo h 12.00 per la giornata di Venerdì 29 Marzo

Giovedì 28 Marzo h 12.00 per la giornata di Martedì 2 Aprile

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti sarà data conferma dello svolgimento tramite e-mail.

Cosa portare:

zainetto con merenda e borraccia, cambio scarpe, abbigliamento adeguato per giocare all’aperto e un k-way/ombrellino in caso di pioggia.

Pagamento

Tramite bonifico bancario – la ricevuta di avvenuto pagamento (in pdf) va allegata in sede di iscrizione online. L’iscrizione va effettuata entro le 24 h successive al bonifico per permettere le operazioni amministrative.

IBAN: IT29 Z 08356 62020 0000 0000 2039 – Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile.

INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa Sociale Onlus

CAUSALE DI PAGAMENTO: Minicamp Storga, NOME e COGNOME DEL BAMBINO, N° di giornate.

Per ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile contattare il numero della segreteria 391 1242439 dal lunedì al venerdì o inviare una mail a famiglie@lastorga.eu