Ad Arcade l'edizione invernale di "Vite in campo"

“Grandinate ed eventi estremi: quali interventi adottare per ridurne l’impatto sul vigneto?” E’ il tema della terza edizione invernale di “Vite in campo” organizzata da Condifesa Tvb e l’Informatore Agrario che si svolgerà giovedì 30 marzo dalle 15 al Ristorante Tre Pioppi ad Arcade (via Montello 4). Un programma ricco di appuntamenti: dalle 16 visita guidata ai vigneti della Società agricola Caramini e dell’Azienda agricola Luca Rossetto. Verranno esposti i tre approcci di potatura e dalle 18 inizierà il convegno nel corso del quale saranno affrontati temi d’attualità come gli sconvolgimenti climatici, le assicurazioni e i Fondi mutualistici in agricoltura. Presenti alla manifestazione il presidente Condifesa TVB Valerio Nadal, l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner oltre ad esperti e professionisti del mondo dell’agricoltura.