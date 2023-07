Domenica tra archeologia e natura al Parco del Livelet

Il Parco aprirà le porte ai visitatori alle 10 per accompagnarli durante tutto l’arco della giornata con escursioni guidate e laboratori creativi. Guidati dagli esperti archeologici del Livelet, si potranno visitare le tre palafitte costruite sulle sponde del lago e conoscere tutto sulla quotidianità dei nostri progenitori nel Neolitico, nell’età del Rame e del Bronzo. Un’esperienza interattiva da non perdere, adatta a tutte le età e che coinvolge tutti i sensi.

Per quanto riguarda i laboratori, al pomeriggio con “Apprendista Ceramista” – dalle 14 alle 18 – i piccoli partecipanti verranno guidati nella realizzazione di un vasetto di argilla decorato come quelli ritrovati nei siti archeologici neolitici. Come di consueto, per tutto l’orario di apertura sarà possibile giocare nel parco giochi vista lago, rilassarsi nei giardini, scoprire l’ambiente dei laghi con un percorso corredato di pannelli naturalistici o raggiungere la Big Bench 181, la panchina gigante installata nel 2021.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.