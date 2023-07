Archeoserata e passeggiata in quota con il Livelet

Un lungo weekend in arrivo al Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago, che questa settimana aprirà straordinariamente le porte al pubblico anche di sabato, per un’originale archeoserata con laboratori didattici, intrattenimento per i più piccoli e favole sotto le stelle. E il divertimento continua poi domenica 16 luglio, con la possibilità di partecipare all’escursione sulle Prealpi trevigiane e bellunesi.

Il sabato del Livelet si apre alle 16 con le escursioni guidate al villaggio palafitticolo in programma fino alle 18, mentre alle 17 ci sarà il laboratorio “Apprendista Archeologo”, per imparare i segreti del mestiere attraverso uno scavo simulato. Alle 19 prenderà avvio il gioco cooperativo del Villaggio, per mettersi nei panni di un abitante della preistoria. Alla sera, dopo la cena picnic in riva al lago, una suggestiva fiaba della buonanotte attorno al focolare allieterà i bambini e le loro famiglie in un viaggio nel tempo e con la fantasia.

La natura sarà invece la protagonista indiscussa della domenica. Dalle 9 alle 15 si potrà partecipare, previa prenotazione, all’escursione “In volo sui Laghi” guidata da NaturalMente. Una piccola fuga giornaliera sulle Prealpi trevigiane e bellunesi al riparo dalla calura estiva. Un percorso tra terra e cielo, tra storia e leggende, al confine di due valli, per osservare dall’alto il panorama dei laghi spaziando fino alla laguna. Durante la passeggiata si avrà modo di conoscere la fauna e la flora in quota, scoprendone curiosità e strategie di sopravvivenza.

Alle 10 il Parco del Livelet aprirà le porte al pubblico e per tutta la giornata sarà possibile visitare le palafitte e scoprire la vita in riva al lago di Lago fra 6000 e 3500 anni fa. Dalle 14 alle 18 invece sarà organizzato il laboratorio “Il pane del villaggio”, durante il quale si proverà a macinare i cereali con le macine in pietra per produrre la farina e, discutendo di conservazione e cottura dei cibi, verrà realizzato anche un contenitore in argilla cruda.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per le attività del sabato, per aderire all’escursione e per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.