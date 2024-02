Archichef night | Cinque studi di architettura chef per una sera

L’iniziativa ArchichefNight approda a Treviso e cinque studi di architettura saranno chef per una sera presso il ristorante Il Basilisco. L’appuntamento è fissato per Martedì 27 Febbraio alle ore 19.30

I cinque studi di Treviso e dintorni coinvolti in questa “sfida” sono: 120 grammi :: laboratorio di architettura, bOa studio_architetti martina cafaro e carlo zavan, Bornelloworkshop Studio Architettura, martinelli monti pesavento studio di architettura e PERUZZO Architettura.

Durante la serata, gli architetti saranno chiamati a preparare una portata della cenaevento che meglio rappresenta il loro lavoro, occupandosi di suggerire gli ingredienti e di ideare l’impiattamento, illustrando poi agli ospiti in sala la portata scelta e la sua preparazione. Ad elaborare la loro idea di piatto avrà un ruolo fondamentale l'Executive Chef Diego Tomasi e la sua brigata. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di votare il miglior piatto in sala.

ArchichefNight Treviso sarà la seconda tappa di un tour italiano e internazionale che passerà da Napoli, Torino, Roma e Milano. Zurigo, Londra, Düsseldorf, Parigi, Madrid, Ginevra, Oslo e Rotterdam saranno invece le città europee ad accogliere l'iniziativa.

Tra i design partner del progetto alcuni dei brand più importanti del design italiano e internazionale: Ceramica Sant'Agostino, HiContract – BrugnottoGroup, L&L Luce&Light, Neolith, S•CAB, SignatureKitchenSuite e Wall&decò.



Per maggiori informazioni: staff@towant.it