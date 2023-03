"Arcipelago. Un incontro di isole in città" - Performance a conclusione del Laboratorio di Teatro di Cittadinanza

Dopo il primo fine settimana di laboratorio, il Teatro di Cittadinanza torna ad animare Treviso: domenica 5 marzo alle ore 11.30 all’Isola della Pescheria i cittadini-performer guidati dal regista Mattia Berto saranno i protagonisti dell’evento Arcipelago. Un incontro di isole in città.

Dopo aver portato, nell’edizione dello scorso anno, i trevigiani a vivere in maniera inedita gli spazi del Teatro Mario Del Monaco, questa volta il laboratorio di Teatro di Cittadinanza si concentra sulla narrazione degli spazi urbani. Come di consueto nei progetti ideati da Mattia Berto, è lo sguardo di chi abita ed ama la città a dar vita a una performance aperta a tutti in un luogo magico della città come l’Isola della Pescheria. Ancora una volta il teatro di Cittadinanza condivide e anima le piazze, le strade e i luoghi che viviamo e chiede a chi lo incontra di raccontare e raccontarsi per costruire uno sguardo nuovo di collettività sul domani.

Note di Mattia Berto

Siamo isole fatte di storie, fatte di mare, fatte di terre. Fatte di sogni e ricordi. Isole bellissime nella loro diversità, ognuna con i propri fiori rari da annusare e con i propri frutti proibiti da assaggiare. Siamo isole da raccontare e racconti da condividere. Isole che decidono di attraversare il mare per costruire insieme un arcipelago. Il Teatro di Cittadinanza si relaziona con gli spazi cercando in essi nuove prospettive da vivere insieme, mettendo al centro i vissuti e i punti di vista di chi vive la città. Siamo pronti a raccontare le nostre storie, volete navigare con noi senza paura alla ricerca della vostra isola?