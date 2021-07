Laboratorio artistico "Argille in crescita"

IMPARIAMO FACENDO...I giorni dell'ARGILLA ? corso fine settimana per adulti 16-17-18 e 31 luglio ? corso mattutino per bambini e ragazzi dal 19 al 23 luglio. Il corso permette ai partecipanti di fare proprie le capacità di manipolare la creta per realizzare un oggetto proprio e poi di decorarlo, ottenendo un oggetto finito, unico e autentico, fatto con le proprie mani. Per informazioni ? 3479735334 Posti limitati

