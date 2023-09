Con "Aria" al Del Monaco al via la 2^ edizione di "Gocce musicali per la Natura"

Si alza il sipario su “Gocce musicali per la Natura 2023”, la seconda edizione della rassegna dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta dedicata alla transizione ecologica. L’inaugurazione del cartellone messo a punto dalla compagine orchestrale trevigiana è fissata per venerdì 29 settembre alle ore 20.45 al Teatro Mario Del Monaco di Treviso con “Aria”, concerto-evento che vedrà la speciale presenza di Alessio Allegrini, impegnato nella doppia veste di direttore e corno solista.

“Gocce Musicali per la Natura 2023” fa parte di un più ampio progetto, partito lo scorso anno, che si articola in quindici concerti-evento distribuiti nell’arco del triennio 2022-2024, cinque per ogni anno, tutti dedicati all’attualissimo tema della transizione ecologica. La rassegna, realizzata grazie al sostegno di CentroMarca Banca, si presenta quindi come quindici “gocce musicali” che, scavando nell’animo in profondità, lascino un segno in chi le ascolta, approfondendo ognuna uno specifico aspetto inerente la Natura, con un chiaro invito all’emergenza presente e alla necessità di un cambiamento nell’approccio al clima. Grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Treviso, tutti e cinque i concerti in programma, ognuno dedicato a un diverso elemento del creato, si svolgeranno al Teatro Mario del Monaco, segnando il ritorno dell’Orchestra sul palcoscenico della città con un proprio cartellone.

Il concerto inaugurale, intitolato “Aria”, presenta un programma interamente dedicato a Mozart e nello specifico a quel repertorio che il compositore austriaco destinò a uno degli strumenti a fiato per eccellenza della Vienna di fine Settecento: il corno. Al catalogo mozartiano appartengono infatti alcune famose composizioni per corno solista, nate dalla frequentazione col cornista Ignaz Leutgeb, fino al 1777 prima parte nell’orchestra di corte dell’Arcivescovo di Salisburgo e grande amico del compositore austriaco fino alla morte. Il concerto del 29 settembre spazierà dunque dal repertorio cameristico di Mozart alla più conosciuta delle sue sinfonie, la Jupiter, passando per uno dei quattro Concerti per corno e orchestra scritti da Mozart per Leutgeb.

Protagonista della serata sarà Alessio Allegrini, uno dei più apprezzati cornisti a livello mondiale, che per l’occasione salirà anche sul podio dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Primo Corno Solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della Lucerne Festival Orchestra e dell’Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado, all’età di 22 anni viene scelto dal Maestro Riccardo Muti come Primo Corno alla Scala di Milano. Vincitore di importanti riconoscimenti e premi internazionali, è stato Primo Corno ospite in prestigiose orchestre internazionali – dalla Berliner Philharmoniker alla New York Philharmonic, dalla Cleveland Orchestra alla Mahler Chamber Orchestra – e ha eseguito concerti solistici sotto la direzione di illustri maestri quali Abbado, Muti, Chung, Tate e Pappano.

I biglietti per il concerto sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Mario Del Monaco e online sul sito www.teatrostabileveneto.it