Aromaterapia: un ponte tra corpo e anima

Incontro teorico pratico sull’utilizzo degli Oli Essenziali sul corpo e in diffusione, ascolto olfattivo e pratiche meditative.



? DOMENICA 12 DICEMBRE

? 9:30/12:00

? Centro ?yurveda e Yoga Mah?jyoti?

Via Einaudi 31, Dosson (TV)



Conduce Monia Pradal, esperta in usi pratici degli oli essenziali a casa e in occasioni speciali come pratiche meditative e yoga.



Catturare l’essenza odorosa delle piante officinali e conservarne il profumo è un’attività nota all’uomo fin dall'antichità. L’estrazione delle essenze aromatiche è un’arte antichissima, che ha impegnato l’uomo da tempo immemore.I nostri primi antenati avevano capito i potenti effetti degli aromi e li usavano nelle cerimonie religiose, nella preparazione di profumi e unguenti e come primi rimedi terapeutici, attraverso fumigazioni di legni aromatici e resine, per indurre calma e rilassamento o euforia.



Gli oli essenziali svolgono molteplici funzioni. Oggi l’Aromaterapia è la branca della fitoterapia che cura le malattie e preserva la salute ed il benessere, sfruttando le virtù degli oli essenziali estratti dalle piante.



Questo è molto altro ancora è il profumato ed intrigato mondo attraverso cui Monia ci condurrà, guidandoci nella conoscenza di antichi segreti e pratici consigli sull’utilizzo di questi meravigliosi oli.



?? POSTI LIMITATI ??



Info e prenotazioni:



?? 3391371047 (whatsapp)