Around the World: Dario Zennaro & Alvise Seggi

Mercoledì 21 settembre appuntamento speciale. Al “V” di Valdobbiadene si chiude la stagione musicale 2022 per aprire di fatto gli eventi di ValdobbiadeneJazz, in programma nel capoluogo fino al 25 settembre. A partire dalle ore 20:30, Dario Zennaro & Alvise Seggi. Around the world.

Il duo, che vede alla chitarra il talentuoso Dario Zennaro e al violoncello l’eclettico polistrumentista Alvise Seggi, propone un accompagnamento musicale raffinato, rilassante e di grande livello artistico. Un viaggio musicale attraverso il jazz classico, tra le canzoni più conosciute degli interpreti della musica afroamericana, ma anche la bossa nova e il latin jazz sudamericano. Uno show unplugged con atmosfere ricche di sonorità differenti, mai scontate e sempre coinvolgenti dove energia ritmica e improvvisazione si mescolano portando l’ascoltatore in un indimenticabile viaggio musicale.

La rassegna è a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione. Info 349 0079322.