Arredamont 2021 e il grande ritorno dell’arredamento di montagna dal 30 ottobre

Anche in un anno difficile come questo, Arredamont riesce ad essere un’esposizione completa e moderna dedicata all’arredamento, ai complementi, ai tessuti e all’oggettistica delle case di montagna. L’evento è dedicato a chi vuole arredare la propria abitazione e agli operatori del settore turistico sempre più attenti all’arredamento delle proprie strutture ricettive.

Arredamont è storia. La storia di un appuntamento unico nel suo genere in Italia che propone ai visitatori le novità del settore arredamento presentando prodotti originali accanto ai mobili e complementi d’arredo tradizionali. Ogni curiosità, ogni novità troverà il suo giusto posto. Anche attraverso gli attesissimi eventi che faranno da cornice alla manifestazione. All’interno camminando fra i numerosi stand, si possono trovare oggetti particolari e spunti per caratterizzare le situazioni più diverse: dall’angolo del soggiorno di casa alle camere moderne realizzate con legni antichi. Protagonista indiscusso anche questa volta il legno che gli artigiani trasformano in vere e proprie opere d'arte: boiserie, mobili nuovi e tradizionali, ristrutturazioni con antichi legni ed anche costruzioni con nuovo legname. In fiera, assieme al legno, trovano spazio anche gli altri materiali naturali: pietra, ferro e lana lavorati nelle terre di montagna.

Dal 30 ottobre al 7 novembre espositori provenienti dall’arco alpino e dall’estero esporranno, nei 17mila metri quadri a disposizione nel polo fieristico delle Dolomiti a Longarone. Non solo per case di abitazione, ma anche per alberghi e ristoranti con proposte tradizionali e originali realizzate con materiali naturali come la pietra, il legno, il ferro. Un appuntamento unico nel suo genere in Italia che popone le migliori novità del settore. Tra gli stand espositivi, accanto ai tradizionali mobili e complementi d’arredo, si potranno trovare anche oggetti particolari e spunti per caratterizzare le situazioni d’arredo più diverse.

Link prevendita (sconto 2 euro): https://www.2tickets.it/arredamont.aspx

Per maggiori informazioni trovate la sede di Arredamont presso Longarone Fiere in via del parco 3, Longarone (BL) raggiungibile tramite:

Autostrada: A27 – Uscita “Cadore-Dolomiti” a 4 Km dalla Fiera

Aeroporti: Venezia Tessera a 98 Km e Treviso a 80 Km

Ferrovia: Stazione Longarone-Zoldo

Strade statali: n. 51 di Alemagna (a meta? strada tra Venezia e Cortina d’Ampezzo)

Per accedere alla Fiera, il costo del biglietto intero è di € 12 (prevendita online € 10) - ridotto € 8 durante il sabato e i festivi, mentre € 10 (prevendita online € 8) – ridotto € 8 durante i feriali.

Acquistando la prevendita al seguente link si avrà uno sconto di € 2.