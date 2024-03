Arrosticini, birra & more!

??????????, ???? & ????

12-13-14 APRILE 2024

???????? ?????? (TV) Piazza Caduti

ven 18:00-24:00 sab, dom 11:00-24:00 (orario continuato)

Ingresso gratuito senza prenotazione

Area tavoli

Cosa troverai

• ARROSTICINI

• HAMBURGER (di manzo e pecora)

• HOT DOG

• PINSA E MORTADELLA

• PANINO CON PORCHETTA

• PANINO CON SALSICCIA

• FRITTI

Inoltre:

SERVIZIO BAR

BIRRA CHIARA e ROSSA

ASPORTO & TAKE-AWAY

LA NOSTRA FILOSOFIA: Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti.

PRENOTAZIONI: Non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti, consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo.

Piazza Caduti, MOGLIANO VENETO:

https://maps.app.goo.gl/Pq2jxVzA7AxTyyb3A

Un evento organizzato da Italia on The Road - Cibo Da Strada // Powered by Via Audio > https://www.viaaudio.it/street-food/ in collaborazione con il comune di Mogliano Veneto

CONTATTI: info@viaaudio.it

0362 1827760 - 346 5308662