"Ars in tempore" - 4^ edizione

Il progetto “Ars in Tempore” nasce con la volonta?? di promuovere l’arte contemporanea e di valorizzare le antiche sedi quali centri di cultura viva e non solo memoria. Gli ambienti abbaziali che hanno perduto il loro originario impiego divengono prestigiosi spazi espositivi accogliendo le opere di artisti conosciuti nel panorama nazionale e internazionale. Durante il periodo delle mostre, i chiostri, i refettori, le logge, le foresterie cambiano aspetto attraverso gli allestimenti che coinvolgono il fruitore in itinerari inediti e diffusi. Le opere contemporanee modificano la percezione degli spazi con la forza comunicativa dei diversi media, dalla pittura al digital, dalla grafica all’incisione, dalla scultura alle installazioni. Fin dal 2019, le esposizioni di “Ars in tempore” hanno coinvolto con successo abbazie e sedi storiche gia? inserite nei circuiti turistici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e hanno dato un contributo significativo all’offerta culturale del territorio per l’affluenza di visitatori e per la collaborazione di Proprieta?, Amministrazioni e Partner.

Il progetto prosegue nel 2022-2023 quale appuntamento consolidato con l’arte contemporanea che vede la partecipazione di un pubblico sempre più ampio. La quarta edizione conferma il percorso con il coinvolgimento delle seguenti sedi: Abbazia di Santa Maria di Carceri (PD), Abbazia di Santa Maria di Pero - Ninni Riva di Monastier (TV), Chiesa del Torresino a Cittadella (PD), Abbazia di Santa Maria in Silvis di Sesto al Reghena (PN), Abbazia di Santa Maria di Follina (TV). Le esposizioni di “Ars in tempore” costituiscono un’ opportunita? per apprezzare gli esiti più attuali dell’arte contemporanea, per riscoprire le peculiarita? di aree antiche di straordinario interesse storico e per ampliare l’offerta turistica del territorio. In tale contesto, la cooperazione e la condivisione di intenti tra gli enti e le varie istituzioni divengono i presupposti per riuscire ad aprire le porte dell'arte verso la comunità e a creare eventi in virtù della sua funzione etica e sociale.



Roberta Gubitosi

Curatrice del progetto

Presidente Ass. Quinta Dimensione



Organizzazione

5D Quinta Dimensione - Oltre l'immagine

Associazione Culturale Promozione Eventi Arti Visive

https://www.quintadimensione.org/

Curatore artistico

Roberta Gubitosi

MOSTRA PRESSO L’ABBAZIA DI SANTA MARIA DI PERO – NINNI RIVA a MONASTIER (TV)

22 ottobre – 6 novembre 2022



Inaugurazione sabato 22 ottobre ore 16:30

Presentazione pro.ssa Roberta Gubitosi



L’esposizione presso l’abbazia di Santa Maria di Pero – Ninni Riva è la seconda esposizione della Quarta edizione di “ARS IN TEMPORE. Percorso di arte contemporanea nelle antiche abbazie”.



- Sarà allestita una mostra diffusa con oltre 100 opere, tra cui opere pittoriche, grafiche, fotografiche, plastiche, sculturee, di 27 artisti provenienti da regioni e province diverse: Padova, Pordenone, Trento, Treviso, Trieste, Venezia, Vicenza.



- L’esposizione coinvolgerà i prestigiosi spazi dell’Abbazia della proprietà dei Conti Ninni Riva, che saranno visitabili in esclusiva per il periodo della mostra.



ALI PORTICATE

SALA DEL TORCHIO

SALA DEL CAMINO

ANTICA CANTINA



Orari di apertura: Venerdì 15:00-19:00 sabato, domenica e festivi 9:30- 12:00/15:00-19:00



VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA MOSTRA

Gruppi di 15 persone, durata 1 ora



Informazioni e prenotazione visite guidate alla mostra:

Quinta Dimensione 3281511878



ARTISTI

Scultura: Edo Janich, Bruno Lucchi, Loris Nardo Francesco Stefan

Pittura, grafica e fotografia: Daniela Antonello, Donatella Bartoli, Martina Borsato, Cristian Callegaro, Giovanbattista Cilluffo, Chiara Coltro, Francesca Marina Costa, Susanna De Vito, Marisa Ferluga, Angela Florian, Flavia Fragiacomo, Francesca Franzin, Roberto Furlan, Gianluigi Golfetto, Maura Grandin, Claudio Laudani, Bruno Lunardelli,, Paola Martina, Patrizia Mikol, Mario Papa in arte Miroa, Riccardo Passuello, Loredana Riavini, Alida Spiranec Sestan