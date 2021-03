Ad Art'igiani arriva la danza con Silvia Bugno

Ad Art'igiani arriva la danza. Domani, venerdì 26 marzo, alle 18.30, Silvia Bugno, di Centro Sperimentale Danza Teatro, insieme a Silvia Busato e Domenico Santonicola, sarà ospite di Printmateria srl, azienda specializzata nella stampa digitale su grande formato, nella stampa 3D e nella costruzione di strutture e vetrine pubblicitarie, con sede a Vedelago. Negli ampi spazi di Printmateria, i tre artisti offriranno la performance di teatro danza “Ieri ho danzato”.

«La performance è stata creata pensando al luogo che la ospita; si appoggia, aggrappa, a questo tempo sospeso che impone un inusuale “stare insieme” a distanza, fermi da un po' in un’attitudine di attesa e immobilità forzata – anticipa Silvia Bugno -. I corpi, custodi di vita e arte, hanno un gran desiderio di riprendere a respirare, desiderare e permettere. La danza si scolla, preme timidamente e trova soluzioni nuove per resistere e farsi nuovamente corpo, sguardo e condivisione. “Ieri ho danzato” è un ricordo ma è anche il più bel sogno per i giorni a venire».

Quello di domani è l’ottavo evento della rassegna promossa da CNA, con la collaborazione di Teatro del Pane e l’ass. La Torre Disegnata, per dare voce ai lavoratori del mondo dello spettacolo, fermi da oltre un anno, che trovano ospitalità all’interno di aziende e laboratori artigiani.

DOVE FRUIRE LA DIRETTA LIVE

Il live, che durerà circa 30 minuti, sarà trasmesso in diretta sulla pagine FB di CNA Treviso, CNA Nazionale, CNA Artistico Nazionale, CNA Agroalimentare nazionale, CNA Veneto, Teatro del Pane, La Torre Disegnata, Oggitreviso, CNA Asolo, CNA Castelfranco, CNA Conegliano, CNA Montebelluna, Printmateria, Centro Sperimentale Teatro Danza.