"Art’igiani", ecco l'appuntamento con l'attore Fabrizio Paladin

Live streaming di Art’igiani venerdì 19 marzo, alle ore 18.30, con la performance dell’attore, drammaturgo e regista Fabrizio Paladin, accompagnato al piano da Loris Sovernigo, ospiti della country house e bed&breakfast La Perla del Sile di Silea. È il settimo evento della rassegna Art’igiani: le piccole e medie imprese e i lavoratori dello spettacolo trevigiani continuano a lanciare un messaggio forte: ci siamo e non ci arrendiamo, nonostante il perdurare di questa situazione di grande difficoltà sociale ed economica.

«Come tutte le strutture ricettive, anche noi siamo in grande difficoltà – spiega Maria Cappelletto, titolare de La Perla del Sile - Prima di un anno fa a questo lavoro ci si dedicava 7 giorni su 7, ora sembra diventato un hobby. Il nostro settore riprenderà nel 2022 e solo nel 2025, dicono, torneremo al regime pre-Covid. Tuttavia, abbiamo accolto con grande entusiasmo l’opportunità di ospitare un artista perché crediamo nell’arte come forma di comunicazione e, in questo momento, dare visibilità alla cultura e a noi piccole imprese serve a tenere duro e a non lasciarci andare».

Fabrizio Paladin, pluripremiato, fondatore e presidente del Teatro Studio Maschera, offrirà alcune scene tratte dalle sue opere di successo quali “Pornografia d’attore”, “Hamle-tronic”, “Impresa bellissima e pericolosa”, “Niente di privato…” e una canzone, in dialetto veneto, dedicata al vino, dei Cotrino.Ato.Amiolo.

DOVE FRUIRE LA DIRETTA LIVE

Il live, che durerà circa 30 minuti, sarà trasmesso in diretta sulla pagine FB di CNA Treviso, CNA Nazionale, CNA Artistico Nazionale, CNA Agroalimentare nazionale, CNA Veneto, Teatro del Pane, La Torre Disegnata, Oggitreviso, CNA Asolo, CNA Castelfranco, CNA Conegliano, CNA Montebelluna, Studio Teatro Maschera, La Perla del Sile.