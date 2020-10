Art Voice Academy incontra il Maestro Marco Falagiani e Umberto Labozzetta

Sabato 24 ottobre alle ore 16 l’Art Voice Academy ospiterà nel proprio teatro a Castelfranco Veneto il Maestro Marco Falagiani, vincitore di Sanremo come autore e compositore della colonna sonora del film premio Oscar "Mediterraneo" e Umberto Labozzetta, promoter discografico e docente all'Università Cattolica di Milano.

Insieme al Maestro Diego Basso, Direttore dell’Accademia, affronteranno dal punto di vista professionale la storia della canzone: dalla sua nascita e composizione fino al suo sviluppo come progetto discografico. L’incontro, primo appuntamento del nuovo format culturale e musicale ideato da Art Voice, inaugura l’Anno Accademico 2020-2021 e l’apertura delle iscrizioni ai nuovi corsi. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per sopperire ai pochi posti disponibili, viste le limitazioni imposte dalle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19, la conferenza verrà trasmessa in diretta live anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Art Voice Academy. Frank Zappa, geniale compositore, chitarrista e cantante statunitense, era solito dire che «senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette». Decorare il tempo, tuttavia, non è un’impresa facile e alla portata di tutti. E soprattutto, il solo talento non basta. Occorrono anche competenze professionali che vanno acquisite attraverso lo studio e il continuo confronto con chi della musica ha fatto il suo mestiere ed è in grado di trasmetterle. In più, una volta che la musica è uscita dalla mente del compositore, è necessario che vi sia un progetto a monte per far sì che raggiunga il maggior numero di ascoltatori possibili.

Alla “storia professionale della canzone” è dedicato il primo appuntamento del nuovo format culturale e musicale “Ava Live incontra” ideato da Art Voice Academy, centro di alta formazione per lo spettacolo nato nel 2003 a Castelfranco Veneto e oggi punto di riferimento musicale pop, jazz e musical, nazionale e internazionale che si terrà sabato 24 ottobre alle 16 all’interno del suo teatro (via delle Mimose 6, Castelfranco Veneto, Treviso) in concomitanza con l’inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021, per il quale sono aperte le iscrizioni e audizioni. Il direttore artistico dell’Accademia, il direttore d’orchestra Maestro Diego Basso, ha voluto affrontare questo percorso dalla nascita della canzone al suo sviluppo in un progetto discografico con due ospiti di eccellenza: Umberto Labozzetta, promoter discografico e docente all'Università Cattolica di Milano, da oltre trent’anni anni nel mondo della radio, a partire da Radio Deejay. E il produttore e compositore Marco Falagiani, vincitore di Sanremo come autore e compositore della colonna sonora del film premio Oscar “Mediterraneo”. Proprio il Maestro Falagiani, terrà all’Art Voice Academy il corso “Come nasce una canzone” dedicato a musicisti, parolieri e cantautori che, oltre ad essere strumentisti, vogliano anche imparare a muoversi nell’ambito della composizione musicale allargando l’orizzonte anche alla scrittura dei testi. Il corso, che prenderà il via domenica 8 novembre, sarà articolato in sei incontri a cadenza mensile (8 novembre, 13 dicembre, 10 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo e 11 aprile 2021) e prevede, accanto alle lezioni teoriche, anche laboratori in cui i partecipanti si eserciteranno a comporre insieme canzoni, mettendo in pratica le regole imparate dando libero sfogo al loro istinto creativo. La partecipazione all’evento “Ava Live incontra” è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Per sopperire ai pochi posti disponibili, viste le limitazioni imposte dalle norme di contrasto alla diffusione del Covid-19, la conferenza verrà trasmessa in diretta live anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Art Voice Academy.