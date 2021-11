Il mese di dicembre, come da tradizione, a Castelfranco Veneto apre con la musica. È la suggestiva cornice dell’edificio settecentesco, progettato dall’architetto Francesco Maria Preti, il Teatro Accademico, ad ospitare, nuovamente in presenza, l’“Art Voice Christmas Songs 2021”, il concerto di Natale di Art Voice Academy, il centro di alta formazione per lo spettacolo diretto dal Maestro Diego Basso. L’appuntamento è per sabato 4 dicembre alle 20.45.



Un concerto all’insegna dell’emozione dove si esibiranno le voci soliste, i cori Children's Choir, Teen Choir, Young Choir e il gruppo vocale Golden Bliss, dal vivo con l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti dal Maestro Diego Basso, con il pubblico finalmente presente in platea e sui palchi del Teatro Accademico, eseguendo un repertorio che coniuga i brani pop rock della tradizione natalizia più amati in tutto il mondo.



Una serata evento cui parteciperanno in qualità di ospiti anche Tiziana Giardoni D’Orazio e Roby Facchinetti che, durante il concerto, consegneranno la “Young Pop Rock Music Award” dedicata a Stefano D’Orazio. È la prima in Italia dedicata all’artista e il bando ha visto la partecipazione di oltre quaranta giovani cantanti di ambito pop rock provenienti da tutta la Penisola.



Nell’anno della sua prima edizione verrà consegnata a Cristiana Antoniani, ventiquattrenne di Campobasso, Francesca Pagot diciannovenne di Conegliano e Alessia Boccuto, quattordicenne padovana. A loro è stata data la possibilità di frequentare il percorso accademico di Art Voice Academy e questa è la loro prima esibizione live con l'Orchestra.



Le Voci di Art Voice Academy sono molto amate e seguite anche dal grande pubblico. Punto di forza di Art Voice Academy, infatti, è il dialogo costante con il mondo dello spettacolo e con gli artisti di livello nazionale ed internazionale, che, insieme a numerose partecipazioni a prestigiose rassegne musicali, consente ai propri allievi di mettersi confronto a livello professionale. Hanno partecipato alle recenti produzioni musicali: "Omaggio a Ennio Morricone" del Maestro Diego Basso e “Symphony”, il nuovo progetto discografico di Roby Facchinetti.

Si sono esibite questa estate al Faro di Bibione (VE) e alla barchessa di villa Badoer detta "La Rotonda" (TV). Il 27 agosto ha partecipato alla prima assoluta dell’evento “Roby Facchinetti Symphony” sotto le mura di Castelfranco Veneto (TV). Erano sul palco dell’Arena di Verona in occasione del SEAT Music Awards 2021, insieme ad Andrea Bocelli.



Le Voci di Art Voice Academy sono, note anche per la loro partecipazione alle produzioni televisive “Sanremo Young” Rai 1, “Viva Mogol!”, Rai 1, e “Music”, in onda su Canale 5. Sono le voci di importanti progetti musicali, tra i quali: Chi fermerà la musica, Giusto per la Musica, Due passi per Broadway, Swing italiano, I grandi film di Hollywood, Tu chiamale se vuoi… emozioni, Le dive del Pop e Christmas Pop.



Il concerto di natale Art Voice Christmas Songs 2021 è realizzato da Art Voice Academy, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto, con il patrocinio della Regione del Veneto, ed è l’occasione anche per lo scambio di auguri con la città e i soci sostenitori: Steelco, Graficart, Mar-Auto, Bluergo, Corti Romane, Viticoltori Ponte, Modi Nuovi, Mox e Hollywood Service. Produzione AVA Sound Live Music.