Arte e colori della preistoria al Parco del Livelet

Domenica 1 ottobre il viaggio nel tempo al Livelet di Revine Lago si farà più creativo che mai. In programma una giornata intera dedicata alla scoperta della Preistoria e di tutti i suoi segreti con la guida esperta degli archeologi del Parco. Per tutto l’orario di apertura, dalle 10 alle 18, si verrà infatti catapultati fra 6000 e 3500 anni fa, e in un percorso a tre tappe attraverso il Neolitico, l’Età del Rame e l’Età del Bronzo si potranno esplorare le palafitte ricostruite fedelmente in riva al lago. Nel pomeriggio invece, dalle 14 alle 17, i bambini potranno cimentarsi nel laboratorio didattico dal titolo “Arte e colori della preistoria” durante il quale ogni partecipante potrà sperimentare le antiche tecniche di decorazione e disegno. Come di consueto, per tutto l’orario di apertura sarà possibile giocare nel parco giochi vista lago, rilassarsi nei giardini, scoprire l’ambiente dei laghi con un percorso corredato di pannelli naturalistici o raggiungere la Big Bench 181, la panchina gigante installata nel 2021.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.