“Arte come hub: creazione di valore sostenibile”: incontro alle Gallerie delle Prigioni

“Arte come hub: creazione di valore sostenibile” è il titolo dell’appuntamento che Fondazione Imago Mundi, in collaborazione con ARTE Generali, organizza per martedì 13 dicembre (17.30) presso le Gallerie delle Prigioni. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. Diversi attori del sistema arte porteranno la loro testimonianza sul ruolo che arte e cultura possono avere nel generare valore, sia in termini materiali di promozione e ricchezza del territorio, sia in termini immateriali di sviluppo di conoscenza e arricchimento intellettuale dell’individuo e della comunità.

Numerosi gli interventi previsti: Valeria Brambilla e Roberta Ghilardi, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e sustainability manager di Deloitte & Touche, si soffermeranno sul contributo della cultura nella creazione di coesione e inclusione sociale, e sulla metodologia per il monitoraggio, la misurazione e la rendicontazione degli impatti sociali, ambientali e di governance generati dalla cultura; Italo Pieri Carli, branch manager ARTE Generali Italia, illustrerà la capacità di gallerie e musei di influenzare, attraverso mostre e simili iniziative, le dinamiche di mercato e il valore commerciale di un artista; Marco Trevisan, direttore della Fondazione Alberto Perruzzo, ne ricorderà evoluzione e mission, con un focus sulle strategie per interagire con il territorio, l’utenza e altre istituzioni; Renata Codello, segretario generale Fondazione Giorgio Cini, parlerà dei progetti Vatican Chapels (padiglione ufficiale della Santa Sede alla 16^ Mostra Internazionale di Architettura di Venezia) e Homo Faber (esperienza culturale di artigianato in cui 40 Paesi europei e il Giappone esplorano i mestieri dell’arte); Hélène de Franchis, gallerista di Studio La Città, offrirà, partendo dalla sua cinquantennale esperienza nel settore, il punto di vista di una galleria commerciale riguardo alla promozione di linguaggi artistici.

L’incontro è l’evento di finissage della mostra “L’Europa non cade dal cielo”, e rientra nel calendario di appuntamenti pubblici che ha accompagnato l’esposizione, spaziando da temi di stringente attualità come l’energia e la geopolitica, ad altri più legati all’arte contemporanea e alle sue declinazioni e contaminazioni.

ARTE COME HUB: CREAZIONE DI VALORE SOSTENIBILE

13 dicembre 2022, ore 17.30

Auditorium Gallerie delle Prigioni

Piazza del Duomo 20, Treviso

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria – per iscriversi, mandare una mail a info@fondazioneimagomundi.org.