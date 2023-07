Arte dei sogni - il primo workshop pratico per sposi creativi

L’arte dei sogni è il primo workshop pratico per organizzare un matrimonio in modo autonomo, sereno e consapevole.



Un corso pratico dedicato a 6 coppie di sposi creativi che, guidati da Maria, titolare di Maria Mayer, individueranno in questo percorso il fil rouge delle loro nozze e sapranno portare avanti in autonomia l’organizzazione del matrimonio.



Il workshop weekend L’Arte dei Sogni è aperto a sei coppie di sposi e si terrà il 14 e 15 ottobre a Quinto di Treviso, presso l'atelier di Maria Mayer.



Imparare a organizzare il proprio matrimonio sarà un’esperienza unica, che porterà gli sposi a scoprire nuove prospettive e opportunità con cui creare un progetto per matrimonio personalizzato, armonioso e coerente.



Durante il workshop i futuri coniugi scopriranno quali sono i loro colori personali che serviranno a creare la palette di coppia.



In questi due giorni marito e moglie affronteranno esercizi per individuare le parole chiave che li racconteranno. Riceveranno strumenti pratici per la corretta distribuzione del budget, indicazioni per costruire la timeline del giorno del matrimonio e il tableau de mariage.



Gli sposi avranno, inoltre, accesso ai file per realizzare la moodboard ispirazionale delle nozze, alle guide operative per i fornitori che si occuperanno del matrimonio e verranno inseriti in un canale whatsapp di confronto e aiuto.



I promessi sposi utilizzeranno lo stesso metodo che Maria utilizza per l’organizzazione dei suoi matrimoni esperienziali.



Obiettivi del workshop:

• Creare il progetto matrimonio personalizzato e moodboard tattile

• Come calcolare e gestire il budget del matrimonio nel modo corretto

• Individuare propri talenti e metterli a disposizione del progetto

• Scegliere e gestire i fornitori

• Scoprire colori amici e creare una palette di coppia



• Vivere un’esperienza immersiva e significativa, per cambiare prospettiva e organizzare il proprio matrimonio con serenità.