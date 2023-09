Arte dei sogni - Workshop per sposi creativi

Arte dei sogni è il primo workshop per organizzare un matrimonio in modo autonomo, sereno e consapevole.

Un corso pratico' della durata di 2' giorni (un fine settimana)

dedicato a 6 coppie di sposi creativi che, guidati me, individueranno in questo percorso il fil rouge delle loro nozze e sapranno portare avanti in autonomia l'organizzazione del loro matrimonio, Imparare a organizzare il proprio matrimonio sarà un'esperienza unica, che porterà gli sposi a scoprire nuove prospettive e opportunità con cui creare un progetto per un matrimonio personalizzato, armonioso, coerente e che li rispecchi.

I futuri sposi utilizzeranno lo stesso metodo che io utilizzo per l'organizzazione dei miei matrimoni esperienziali.



Il workshop pratico e immersivo dedicato ai futuri sposi

organizzato dalla wedding planner e designer Maria Mayer



Sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre 2023

presso l’Atelier Maria Mayer a Quinto di Treviso



L’arte dei sogni:

per essere guidati allo sviluppo e alla realizzazione

del matrimonio personalizzato

www.artedeisogni.com



Sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 18 presso l’Atelier di Maria Mayer, la designer che ha rivoluzionato il mondo del wedding, si terrà il primo corso che fornisce ai futuri sposi gli strumenti per organizzare personalmente tutti i dettagli di un matrimonio a misura di coppia.



Un workshop unico, quasi sperimentale per l’audacia e la tecnica della sua proposta rivolta agli sposi creativi che vogliono vivere appieno i passi verso la celebrazione delle nozze.

Per essere protagonisti sì, ma anche artefici dell’evento personale e collettivo che li vedrà in unione.

Un’esperienza decennale nel mondo del wedding ha portato Maria Mayer a seguire l’organizzazione di questo momento tenendo ben saldo il significato della tradizione che ci accresce con il valore del presente.

L’occasione di esplorarsi più intimamente viene data pensando al matrimonio come ad un rituale di passaggio.



I nemici del matrimonio personalizzato sono i clichè, spiega Maria, questo non significa sradicare la tradizione, significa semplicemente cogliere quanto sentiamo veramente nostro e quanto corrisponde solo alle aspettative degli altri.



Durante il workshop gli sposi scopriranno i colori personali e verrà creata la palette di coppia utile per il progetto, faranno gli esercizi per individuare le parole chiave che racconteranno la loro storia, riceveranno gli strumenti pratici per distribuire correttamente il budget. Verranno guidati a delineare la timeline della giornata e il tableau de mariage, avranno accesso ai file utili per realizzare moodboard ispirazionale e le guide operative per i fornitori che si occuperanno del loro matrimonio.



Via Chiesa vecchia, 2 - Quinto di Treviso | 349.3510030 | www.mariamayer.com | dreams@mariamayer.com



Utilizzeranno lo stesso metodo che Maria Mayer usa per organizzare i suoi matrimoni esperienziali.

Esiste un capitale cromatico che l’armocromia ha rivelato che potrà orientare le scelte stilistiche in modo più semplice e autentico.

Nelle due giornate, in cui ci sarà anche la condivisione del pranzo per affrontare la tematica dei gusti e del nutrimento reciproco, si parlerà di talenti, ma anche dei compiti di ognuno. Un tema importante è rappresentato dai tempi. Quale ritmo vogliamo che il nostro matrimonio abbia?

L’intento del corso è rendere autonomi gli sposi, per cui il mio compito sarà anche quello di aiutarli a comprendere quali fornitori scegliere e come distribuire l’investimento in modo corretto, fornirò i trucchi per l’accoglienza perfetta, dove per perfetta intendo in sintonia con le persone che siete.

Ci sarà anche la possibilità di partecipare ad una cena esperienziale, solo su prenotazione. Una sorta di test per saggiare l’armonia generale, immersi in un'atmosfera cerimoniale per osservare la coerenza dell'insieme circondati da una certa varietà di simboli in cui gli sposi potranno rispecchiarsi. Sarà come mettere un piede dentro alla nuova casa interiore, presi in braccio da qualche consapevolezza in più.

Prima del workshop, una volta aderito al corso, verrà fatto compilare un questionario, e verranno richiesti dei materiali fotografici, utili ad organizzare i lavori.



Gallery





Per informazioni visita i canali di Maria Mayer aperti per curare l’avvio di questa esperienza formativa: www.artedeisogni.com e @mariamayer_artedeisogni