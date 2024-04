L’arte del Gusto 2024

Una vetrina delle eccellenze enogastronomiche della Marca Trevigiana. Non solo questione di gusto e di salute, ma un comparto economico in forte espansione. Con questo spirito, “L’arte del Gusto” rinnova il suo appuntamento in Piazza dei Signori a Treviso. Nel salotto cittadino tredici aziende artigiane proporranno i loro prodotti di alta qualità dal pomeriggio di venerdì 19 alla serata di domenica 21 aprile.

Un viaggio nelle specialità che spaziano dalla pasticceria alla panetteria, dalle produzioni casearie a quelle degli insaccati, passando per i birrifici e i distillati che, con le loro proposte, valorizzeranno il connubio tra cibo di qualità e territorio, proponendo anche inedite degustazioni.

“L’arte del Gusto” non è solo un’occasione per scoprire e assaggiare le ricchezze gastronomiche del territorio, ma anche una finestra aperta su cosa significhi una produzione di qualità. Nel corso della rassegna, infatti, gli imprenditori avranno uno spazio per raccontarsi. Un modo per avvicinare la loro avventura umana e professionale, ma anche per svelare gli ingredienti che sono alla base del fare impresa e del loro successo, oltre a presentare i loro prodotti di punta.

L’inaugurazione è fissata per le ore 11.30 di sabato 20 aprile. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Treviso-Belluno e dell’Ente Bilaterale Artigianato Veneto.

Le imprese:

· Birrificio Morgana – Morgano

· Birrificio Trevigiano – Silea

· Bi.Verso – Villorba

· Caseificio Montegrappa – Pieve del Grappa

· Cioccolateria Veneziana – San Donà di Piave

· Gusti di Sicilia – Istrana

· Distillerie Venete Denever – Vittorio Veneto

· I dolci delle 7 fate – Treviso

· La Salumeria di Eustacchio – Casier

· Max Pasticcerie – Treviso

· Pasticceria Villa dei Cedri – Valdobbiadene

· Perin bread&cake – Altivole

· Salumificio Da Pian – Silea