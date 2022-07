Arriva una nuova proposta firmata da Unpli Treviso e dagli uffici IAT di Treviso, una nuova occasione per scoprire Treviso e le sue tante meraviglie artistiche. In occasione della rassegna trevigiana Estate incantata, infatti, gli Uffici IAT di Treviso hanno ideato Arte, dolce melodia, cinque serate per conoscere alcuni interessanti luoghi nel centro di Treviso, accompagnate da "dolci melodie". Per la prima volta le spiegazioni delle Guide turistiche saranno intervallate da performance musicali a cura dei musicisti dell'Associazione Musicale Manzato di Treviso.



Questo il programma:

- Palazzo Giacomelli il 13 luglio

- Giardini di Sant'Andrea il 3 agosto

- Chiostro e la Chiesa di San Francesco il 24 agosto ed il 21 settembre

- Teatro Comunale Mario Del Monaco il 5 settembre.



Tutte le serate prevedono due appuntamenti della durata di circa 50 minuti: alle ore 19:00 ed alle ore 20:30.



La prenotazione è obbligatoria, contattando l'Ufficio IAT Treviso centro: 0422.595780 o info@turismotreviso.it



Il costo di partecipazione è di soli 5,00 €, mentre è gratuito per i bambini di età fino a 5 anni.