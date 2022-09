Arte in Fiera Dolomiti 2022

Torna in presenza, il 9-10-11 settembre, ARTE FIERA DOLOMITI giunta alla sua diciassettesima edizione e si svolgerà in concomitanza con Fiera & Festival delle Foreste.

Un ritorno in grande stile con molti importanti presenze provenienti da tutta Italia e anche dall'estero.

Tra gli eventi un ampio spazio sarà dedicato al grande Maestro Augusto Murer. Una rassegna che rientra nelle celebrazioni del centenario della sua nascita, iniziate a giugno a Palazzo Fulcis di Belluno. Augusto Murer ha segnato il passo della scultura italiana e internazionale del XX secolo. Opere che arriveranno dal Museo a lui dedicato nella sua Falcade per celebrare una figura importante e un orgoglio non solo italiano ma anche della nostra terra veneta.

Non mancano le sorprese che, in ogni edizione, il direttore artistico Franco Fonzo, propone al fine di ampliare le offerte culturali ed espressive da proporre al grande pubblico.

Andiamo dalla stilista di moda Angela Maria Scarparo che propone le sue creazioni, vere e proprie opere d'arte da indossare, sete dipinte e tessuti di pregio completati anche dalla produzione di borse uniche ed irripetibili.

La Fondazione Domus Libri di Ancona, azienda leader per la stampa e la produzione di Libri d’Arte, d’Artista e Stampa d’Arte Originale. Una eccellenza nella formazione e nella trasmissione del saper fare artigianale. Una azienda con venticinque anni di esperienza, diretta con passione da Sergio Belfioretti, molto impegnato a trasmettere ai giovani i segreti di questa antica arte. In fiera viene proposto, tra gli altri, il libro sulla Costituzione della Repubblica Italiana con le illustrazioni del Maestro Ernesto Gennaro Solferino: un libro realizzato con l’esperienza nella fabbricazione della carta di pregio, della stampa tipografica e la legatura artigiana.

Altro evento, molto particolare, sono le foto di Marianna Zampieri dedicate ad un gatto, Nerone. Un gatto speciale che è presente nel logo di Arte Fiera Dolomiti e che ha accompagnato “da assistente” la direzione artistica in tutte le edizioni dal 2005 ad oggi. In questa edizione gli viene dato il giusto riconoscimento con le fotografie della famosa fotografa, conosciuta proprio per i suoi scatti dedicati ai gatti veneziani, molti dei quali sono andati a formare un catalogo intitolato “Cats in Venice”.

E ancora, “l’Albero della Vita” di Merino Mattiuzzi che si definisce “Custode del Bosco”. Il percorso ci porta a comprendere come l’albero, fin dagli albori della civiltà, sia stato dispensatore di vita per gli uomini e gli animali. Le continue deforestazioni e le esigenze dettate da una modernità 5.0 hanno portato ad incrinare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo accoglie. L’installazione realizzata da Merino si fa provocazione che ci porta a fermarci e nel buio che ammanta lo spazio a sua disposizione, attraverso opere in legno appese alle pareti, arrivare ad una riflessione sul nostro rapporto con l’ambiente e la natura che ci circondano.

Un gradito ritorno sono gli artisti austriaci provenienti dalla splendida cittadina di Weiz, con la quale Arte Fiera Dolomiti, da più di sei anni, ha creato un gemellaggio artistico e uno scambio culturale che si concretizza nella rassegna Kunstmesse Dolomiten che riprenderà, con la sua quarta edizione, nella primavera del 2023.

E ancora, “Musicae - distretto culturale del pianoforte”. In esposizione alcuni strumenti dalla collezione del liutaio Mario Buonoconto, che opera all’interno del laboratorio “Antichi Strumenti” da lui stesso gestito a Majano in Friuli.

Si tratta di copie di strumenti storici ricavate da disegni provenienti dai più prestigiosi musei e collezioni private, oppure copie ricavate da riproduzioni iconografiche. In programma anche una esibizione dal vivo.

Molti i protagonisti amati e conosciuti dal pubblico che animeranno altri eventi. A partire da Lele Vianello, fumettista e illustratore che è stato stretto collaboratore ed erede di Hugo Pratt, che presenterà il suo ultimo libro.

Yvan Beltrame il Maestro del colore, grande esponente della pittura veneziana del 900, Ferruccio Gard, il Maestro dell’Optical Art presente a sette biennali d’arte di Venezia. Stefano Cusumano che con i suoi scatti ci propone alcune riflessioni sull’ambiente.

Le immagini di Mario Vidor con un focus sulla tempesta Vaia del 2018, accompagnato con un testo in omaggio ad Augusto Murer a cura di Alessandra Santin. Giovanni Zuin con i suoi magici scatti di nudo artistico realizzati e stampati con le antiche tecniche di riproduzione. E poi oltre 200 artisti emergenti provenienti da Italia, Austria, Turchia e Iran.

Non manca il Viale delle sculture che si snoda in tutta la manifestazione con le opere di importanti scultori che vanno da Achille Costi, al Maestro del Vetro Francesco Volpato, alle opere in legno di Barry Bona, al ferro di Fabio Ceolin e le installazioni delle Officine il Filo rosso di Belluno.

Oltre ad essere un grande contenitore di eventi e mostre, Arte Fiera Dolomiti ha sempre dato uno spazio particolare alla Musica con l’esibizione di Maestri compositori che con le loro note accompagnano il pubblico della Fiera. In questa edizione viene presentata una piacevole novità che vede, per la prima volta la Scuola di ballo Arthur Murray di Padova presentare agli appassionati il loro programma attraverso alcune esibizioni che si alterneranno nei giorni della manifestazione fieristica.

Anche quest’anno sarà assegnato il Premio Arte Fiera Dolomiti, diviso per singole categorie.

Un ritorno in presenza di Arte Fiera Dolomiti con un programma ricco di proposte. Un momento molto atteso da addetti ai lavori e appassionati d’arte che potranno interagire tra di loro, scambiarsi emozioni e opinioni, condividere la bellezza che solo l’arte sa regalare, in un momento storico complesso.