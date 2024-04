Arte in libertà - Jackson Pollock

Liberandoci all’impulso creativo, primordiale vivremo il colore in modo unico....

Il laboratorio darà ai bambini la possibilità di giocare e divertirsi in modo libero e inconsueto utilizzando il colore in modo originale, gestuale ed energico proprio come faceva il grande artista Jackson Pollock uno dei maggiori esponenti dell’Action Painting.



Conduce il laboratorio, Laura Bot, laureata presso l’Accademia delle belle Arti di Venezia. Diplomata alla scuola di fotografia Riccardo Bauer a Milano. Specializzata alla scuola di formazione triennale in Arteterapia a Pordenone. Formata alla scuola di Disegno Onirico a S.Donà di Piave.