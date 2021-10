Arte, matematica e mistica ebraica con Tobia Ravà

Vi aspettiamo venerdì 29 ottobre per un doppio appuntamento con la mostra ?????? ???????. ?? ???????????? ?? ????? ?????. Lo stesso artista ci introdurrà alla mistica ebraica, raccontando la sua arte fatta di segni e stilemi, numeri e lettere che si rincorrono. Le forme e i colori si legano in un’alchimia per esprimere nuovi e antichi valori.

??? ??.?? ?? ???? ??????????

Nel pomeriggio ci sarà un'apertura straordinari del Museo e sarete condotti in una visita guidata dello stesso artista Tobia Ravà

??? ??.?? ?? ????? ??????



Ingresso libero su prenotazione al 347 5735246 (anche WhatsApp) o allo 0423 952313 o a info@museoasolo.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...