Arte = Natura, un’antica dicotomia - Conferenza con l'arista Andreas Greiner

Fabrica presenta una conferenza aperta al pubblico di Andreas Greiner, artista tedesco che lavora con un'ampia gamma di media diversi tra cui scultura, installazione, fotografia, video, immagini algoritmiche e tecniche come la microscopia elettronica e la stampa 3D. Le sculture di Greiner si basano sul tempo e incorporano variabili dinamiche e incontrollabili. Il suo obiettivo creativo è quello di oltrepassare i confini della scultura classica, concentrandosi su quali sono le influenze antropogeniche sulla natura.

Fa parte dei collettivi di artisti A/A e Das Numen. Nel 2019 ha dato il via al progetto waldfuermorgen e.V., una foresta partecipativa in cui bambini e famiglie piantano alberi su un'area di circa tre ettari nella periferia di Goslar in Germania. Greiner ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Prize for Young Art della Neuer Aachener Kunstverein (2014), l'IBB Prize for Photography (2015), il GASAG Art Prize della Berlinische Galerie (2016) e la Goslar Kaiserring Fellowship (2019). Ha esposto, tra gli altri, al Mönchehaus Museum, Goslar; Centre Pompidou, Parigi; Witte de With, Rotterdam; Sprengel Museum, Hannover; Art Center Nabi, Seoul; Meetfactory, Praga; Hessel Art Museum, New York; Museum of Applied Arts, Vienna; Kunsthalle, Emden e Kunsthalle, Bielefeld.

https://www.andreasgreiner.com/ Dal 2022 è professore di media art presso la Muthesius Kunsthochschule, Kiel. Vive e lavora a Berlino.

La conferenza di Andreas Greiner fa parte del programma di residenza "Otherworlding" curato da Carlos Casas.

Ingresso libero senza prenotazione

Lingua: inglese

