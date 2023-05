Arte per Amore

Galà di beneficenza dove l'Arte abbraccia il Volontariato

Seconda edizione

24/05/2023 ORE 20,30

TEATRO DEL MONACO – TREVISO

Ideato e prodotto da Manuela PAGOT, direttrice artistica Danzainsieme ASD.



Lo spettacolo, alla seconda edizione, si svilupperà attraverso varie forme artistiche, dalla musica alla danza al canto, per esprimere la riconoscenza e l'Amore dell'Arte verso tutti coloro che offrono il proprio tempo ed energie agli altri.

Al Galà interverranno ballerini, musicisti ed artisti di fama internazionale accompagnati da giovani promesse e da alcuni allievi di Danzainsieme, per un momento di riflessione e ringraziamento pubblico verso le diverse anime delle Associazioni di volontariato.



Ospiti della serata:

Beatrice Carbone, prima ballerina della Scala di Milano;

Massimo Scattolin, chitarrista di fama internazionale;

Eliana Grasso, pianista concertista, collabora con l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e insegna presso il Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia;

Domenico Altobelli, tenore del Teatro La Fenice di Venezia,

e altri.



La Regione Veneto e il Comune di Treviso hanno concesso il proprio patrocinio a tale prestigioso evento, oltre al patrocinio il Comune ha concesso l'utilizzo del Teatro del Monaco, tenuto conto del valore etico dell'iniziativa.

Il ricavato della serata sarà devoluto, quale tangibile segno di solidarietà per il loro meritorio operato, alle Associazioni ospiti, che avranno la possibilità di un breve cenno di saluto per spiegare la loro missione/progetto.



Le Associazioni interessate all'evento:

ADVAR Onlus Treviso Croce Rossa Italiana Treviso

FondazioneCittà della Speranza Onlus Padova Fondazione Zanetti ETS Treviso



Rocking Motion Aps Progetto Con-Fido Treviso Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus Treviso