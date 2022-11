"L'arte dei sogni": gli sposi a colloquio con Maria Mayer

Durante l’evento L’ARTE DEI SOGNI Maria Mayer aprirà le porte del suo atelier per presentare la mostra espositiva ispirata al racconto di un matrimonio vero: sono ora prenotabili slot di 45 minuti per ciascuna coppia di futuri sposi. Sarà così possibile compiere un viaggio alla scoperta dell’intero processo creativo che sta alla base di un matrimonio firmato Maria Mayer. Si potranno ammirare dipinti, prototipi e campioni esposti e toccare con mano il vero dietro le quinte di un matrimonio reale. Sarà personalmente Maria a condurre il pubblico attraverso tutte le fasi dell’organizzazione: dallo studio del progetto al suo design, alla scoperta di parole, sensazioni, colori ed emozioni e introducendo anche professionalità che partecipano alla realizzazione, artisti e artigiani che hanno permesso che si realizzasse un matrimonio unico al mondo.

LE PROFESSIONALITA' PRESENTI

Durante la giornata del 3 dicembre saranno presenti gli artigiani e i professionisti che concorrono a rendere unico e speciale il giorno del sì: illustreranno da vicino alcune fasi del proprio mestiere e delle diverse lavorazioni e sveleranno le curiosità riguardanti la loro professione. Eccone alcuni nomi in anteprima: Spigaseto design, Atelier P_JAY, Officine Lamour®, Anneris Flower Farm, AspettaeVedrai, ZetaGiFashion, Zamparini Shoes, Ceramiche Terrami.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO “l’arte dei sogni”

venerdì 2 DICEMBRE – Giornata dedicata alla stampa e ai fornitori

Apertura esposizione

ore 11.00 presentazione del progetto alla stampa

sabato 3 dicembre – Giornata dedicata alle coppie di futuri sposi

permane aperta l’esposizione

appuntamenti della durata di 45 minuti

Chi è Maria Mayer

È lei, Maria Buocikova, la fondatrice e l’anima di Maria Mayer: non una semplice wedding designer e planner, ma un’artista che rende ogni matrimonio unico e irripetibile, come un vero e proprio capolavoro.

Scegliere Maria Mayer vuole infatti dire sposare letteralmente la filosofia di Maria: il matrimonio non può essere replicato uguale, o nel migliore dei casi simile, per tutte le coppie di sposi che vengono indirizzati e seguiti da un wedding planner. Quando si parla di giornata costruita a immagine e somiglianza della coppia di futuri sposi non si esagera. Maria infatti compie un accurato studio introspettivo della coppia e poi immagina e progetta in ogni dettaglio la festa del giorno del sì. Vi è una ricerca filologica sugli sposi, i loro luoghi del cuore, i loro gusti più profondi e la genesi del loro incontro prima di poter arrivare alla stesura di un progetto ultra-personalizzato, mai duplicabile e che colga nel segno la vera essenza di quella specifica coppia.

Ogni scelta di Maria, presa in piena condivisione con gli sposi, risulta fuori dagli schemi, coraggiosa, mai condizionata dalle aspettative esterne e assolutamente autentica rispetto alla vera essenza della coppia; ogni scelta inoltre diviene il passaporto ideale per compiere, durante il tempo sospeso tra il fidanzamento e il matrimonio, un viaggio introspettivo della coppia che entrerà a far parte dei ricordi preziosi legati al giorno del sì e che farà ancor di più conoscere se stessi, i propri gusti, le proprie inclinazioni e declinarli nelle preferenze che vengono di volta in volta accordate ai diversi dettagli organizzativi. Il risultato è che nulla di quanto viene scelto si piega al servizio della pura estetica fine a se stessa, eppure l’effetto finale è di estrema eleganza e assolutamente esclusivo.

Altro punto di forza di un matrimonio firmato Maria Mayer è la volontà di rendere gli ospiti co-protagonisti della giornata e non soggetti passivi o spettatori di ciò che avviene davanti ai loro occhi. La stessa cadenza degli eventi che si susseguono durante la festa è studiata per non creare momenti di vuoto o ancor peggio di sovraesposizione o affaticamento per gli invitati. La giornata scivolerà via in modo armonioso e con estrema naturalezza.

L’importanza dei dettagli e dei simboli è poi uno dei vanti dell’organizzazione di Maria Mayer, nonché l’alto tasso di artigianalità e personalizzazione. Non è infatti raro che Maria crei e dipinga degli oggetti che rappresentano gli sposi, caratterizzano la giornata e restano poi a fare parte di quella scatola dei ricordi preziosi che ognuno custodisce gelosamente nel proprio cuore ma anche, perché no, in un cassetto. Foulard o tovaglioli dipinti a mano, sottopiatti realizzati appositamente per essere fedeli alla sala del ricevimento, cartoline o piccoli quadri che immortalano un momento speciale sono solo alcuni degli esempi.

Vi è poi una tradizione che Maria porta avanti con orgoglio e estrema cura, quella di omaggiare la sposa con una fedele riproduzione in scala del modello di abito da sposa che ha realizzato per lei. A tale proposito, gli abiti da sposa che Maria disegna e realizza sono assolutamente mai visti prima: vengono pensati per una sola sposa, mai più replicati. Spesso esulano dai toni del bianco, non certo per spirito di contraddizione, ma per esprimere al meglio le caratteristiche degli sposi, della location, della vera essenza di quel particolare matrimonio.

La stessa filosofia si riflette sulla ristorazione, con il confezionamento di menù mai scontati e che si compongono di eccellenze del territorio, sull’arte floreale, gli allestimenti, la creazione di oggetti artigianali ed esclusivi, fino a comporre tutti questi elementi insieme IL matrimonio perfetto per ciascuna coppia di sposi.