Artificial Intelligence e l'uomo, tra etica e diritto

Terzo appuntamento della seconda edizione di A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà organizzata da BiblioTreviso e Comune di Villorba con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Treviso, dell’ULSS2 Marca Trevigiana, della Camera di Commercio di Treviso - Belluno e di Fabrica, Centro di Ricerca sulla Comunicazione del Gruppo Benetton.

Gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale hanno la capacità di cambiare per il meglio le nostre vite e le nostre società. Ma non dobbiamo farci trarre in inganno dalle loro capacità di agire in maniera autonoma ed automatica. Gli esseri umani, i cittadini non devono abdicare di fronte al potere della tecnica: devono invece mantenere uno sguardo vigile e attento affinché l’Intelligenza Artificiale sia al servizio dell’Uomo e non l’Umanità al servizio degli algoritmi. Quali sono le sfide che l’Intelligenza Artificiale pone al mondo del Diritto? In che modo possiamo prepararci ad affrontarle?

Ne parleremo martedì 14 dicembre a partire dalle ore 21:00 (online sui canali social di A.I.A. e in presenza presso l’Auditorium Luigi Stefanini di Treviso, cui si accede obbligatoriamente con Green Pass) durante l’incontro dal titolo ARTIFICIAL INTELLIGENCE E L’UOMO: “CESSIONE DI SOVRANITÀ” ALL’ALGORITMO? TRA ETICA E DIRITTO con la partecipazione di:

Andrea Maria Garofalo, ricercatore in diritto privato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, avvocato, docente di Diritto Privato.

Vicenzo Camarda, esperto di rivoluzione digitale, docente del Liceo Classico “V. Gioberti” di Torino e Presidente della commissione Sanità e Servizi Sociali del Consiglio Comunale di Torino.