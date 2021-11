Artificial Intelligence quotidiana: l'impatto di Internet delle cose, marketing mirato

Con l’evento del 19 ottobre scorso che si è svolto nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina (Villorba) è iniziata la seconda edizione di di A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà organizzata da BiblioTreviso e Comune di Villorba con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Treviso, dell’ULSS2 Marca Trevigiana, della Camera di Commercio di Treviso - Belluno e di Fabrica.

Come ha detto Luciano Franchin introducendo l’incontro con Claudio Dario ed Emanuela Girardi è necessario continuare a pensare e ragionare sull’Intelligenza Artificiale non solo perché l’A.I. permea i più diversi aspetti della nostra vita, ma soprattutto per evitare di cadere nell’errore di pensare ad una visione stereotipata che ci impedisce di interrogarsi su un “qualcosa” potenzialmente dalla doppia anima sia positiva sia negativa.

La scelta di iniziare il secondo ciclo di incontri parlando di salute non è stata casuale. Durante la pandemia di Covid 19 le tecnologie basate su algoritmi di apprendimento automatico applicate all’ambito sanitario hanno mostrato in che modo l’Intelligenza Artificiale ci possa realmente aiutare. Perché, come ha ricordato Emanuela Girardi, si tratta di sistemi «che devono essere antropocentrici, cioè che devono essere utilizzati per migliorare la vita delle persone».

È emerso come non ci sia e non ci dovrebbe essere un’Intelligenza Artificiale legata unicamente all’ottimizzazione dei processi o all’analisi dei dati clinici. Secondo Claudio Dario «l’Intelligenza Artificiale potrebbe fornire degli strumenti utili ad affrontare le necessità sanitarie aumentate, e dare indirizzo verso a nuovi modelli di lavoro all’interno del sistema».

Alle ore 18:30 di martedì 16 novembre prossimo (online sui canali social di A.I.A. e in presenza presso l’Auditorium della Provincia di Treviso, cui si accede obbligatoriamente con Green Pass) si guarderà ad un altro aspetto dell’A.I., quello strettamente legato alla nostra realtà quotidiana. Perché l’Intelligenza Artificiale è già tra noi, guida e orienta le scelte industriali e di marketing e supporta la creazione di nuovi prodotti e nuovi bisogni.

L’incontro dal titolo Artificial Intelligence QUOTIDIANA: L’IMPATTO DI INTERNET DELLE COSE IOT, MARKETING MIRATO vedrà la partecipazione di:

Enrica Monticelli, direttore R&D HOME per DeLonghi, membro del comitato consultivo di PITCCH Open Innovation Network.

Paolo Moro, esperto di Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Blockchain e fondatore di Busnet.it.



Link alla prima puntata: https://www.youtube.com/watch?v=Qk2SNH7L0Wk