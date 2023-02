Artificial intelligence, Metaverso e futuro

Martedì 7 febbraio alle ore 21:00 ci sarà il secondo appuntamento online della terza edizione del Festival A.I.A. Artificial Intelligence In Agorà. Come di consueto il lancio dell’evento che terminerà a fine maggio, si svolge nella modalità streaming live visibile dalla Pagina dalla Facebook di A.I.A., dalla Pagina Facebook e Canale YouTube del Comune di Villorba. Questo secondo incontro avrà come ospite Luca Sambucci, esperto internazionale di Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, che dialogherà con i moderatori Luciano Franchin e Alessio Antonini su Metaverso e futuro. Cosa è il Metaverso e perché è importante, cosa faremo nel Metaverso, come proteggere la nostra esperienza nel Metaverso.

Il progetto del Comune di Villorba e di BiblioTreviso è nato nel 2019 per rispondere alle tante domande attorno al funzionamento e alle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella nostra vita quotidiana: dalla Cybersecurity, alla medicina diagnostica, passando per l’arte e per il mondo del lavoro a 360°, senza dimenticare etica e diritto. Artificial Intelligence In Agorà nasce proprio per divulgare la conoscenza dell’Intelligenza Artificiale attraverso la voce di esperti che aiuteranno a riconoscere false notizie e vere informazioni e che potranno interagire con chi è online tramite la chat dello streaming.

I link allo streaming Facebook:

(https://www.facebook.com/ComuneI);

(https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora); YouTube: @comunedivillorba7033