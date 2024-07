Artigianato vivo - 43° edizione

Dal 4 al 15 agosto torna ARTIGIANATO VIVO, la manifestazione più attesa del nostro territorio!



Come ogni anno il paese di Cison di Valmarino prenderà vita e ogni angolo, vicolo e cortile si trasformerà in una bottega a cielo aperto, animata da sapienti artigiani che nella cornice unica del borgo creeranno ed esporranno spettacolari opere d'arte!



Più di 10 giorni di festa con un programma ricco e sempre nuovo, in cui non mancheranno giochi, spettacoli, l'intrattenimento musicale e ovviamente tanto artigianato e creatività!



Dettagli:

? Dal 4 al 15 agosto

? Dal lunedì al sabato: 17:00-23:00; domeniche e Ferragosto: 10:00-23:00



? Rimanete aggiornati con tutte le informazioni e il programma dettagliato sul sito: https://artigianatovivo.it