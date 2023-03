L'artista giapponese Kensuke Koike a Fabrica

Il 29 marzo alle 19:00 Kensuke Koike, artista visivo giapponese, sarà a Fabrica per una conferenza in presenza aperta al pubblico dal titolo "Re-Imagining Reality".



Il lavoro di Koike si posiziona tra fotografia, collage e scultura. Come un alchimista, decostruisce fotografie o cartoline vintage per creare nuove immagini tagliando, incollando e rimontando a mano. Le sue fotografie surreali sfidano lo spettatore a creare nuove, sorprendenti associazioni che rivelano umorismo, curiosità, assurdità e bellezza.



Kensuke Koike è nato a Nagoya, Giappone, nel 1980. Ha esposto in gallerie a livello internazionale, tra cui la Postmasters Gallery a New York; The Photographer's Gallery a Londra e la IMA Gallery a Tokyo.



Gallery



Ingresso libero.