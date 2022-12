Asino in famiglia: in Colonia agricola tornano gli asini de "La Casa di Lucia"

Sabato 17 dicembre (ore 15-17) tornano in Colonia Agricola a Vascon di Carbonera gli asini de La Casa di Lucia di San Biagio di Callalta con “Asino in famiglia”, appuntamento ludico rivolto a gruppi famiglia (massimo 5 persone) per far scoprire ai bambini la curiosità, l’intelligenza e l’affidabilità, ma anche la socialità degli asini, capaci di instaurare rapporti affettivi basati sulle affinità anche con gli umani.

Dopo l’apprezzatissimo incontro proposto in ottobre, una nuova occasione di contatto con la natura e di scoperta dell’ambiente per gruppi familiari, partendo dalla conoscenza degli asini e del loro comportamento. Luca, appassionato tecnico del trekking someggiato della Casa di Lucia, accoglierà i gruppi e presenterà loro gli asini, favorendo un approccio giocoso ed empatico con i quali i partecipanti potranno poi passeggiare tra i campi e gli ambienti naturali della tenuta di Alternativa Ambiente.



Costo: euro 20/gruppo. Posti limitati – solo su prenotazione



Informazioni e prenotazioni: cell. 388.8986305 (La Casa di Lucia)