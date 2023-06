Asolo art film festival 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

COMUNICATO STAMPA: ASOLO ART FILM FESTIVAL 40° Edizione e 50° Anniversario dal 14 al 18 giugno Il Festival Asolo Art Film Festival, nato nel 1973, è il Festival del film sull’Arte più antico al mondo. Una rassegna che indaga il rapporto tra il mondo dell’audiovisivo e ogni altra forma d'espressione artistica. Il Festival si conferma come un importante punto di riferimento per la qualità e l’originalità delle opere presentate provenienti da tutto il mondo, sono infatti oltre 500 i film giunti al concorso da più di 70 paesi. Questa 40esima edizione è particolarmente importante in quanto coincide con il 50° anniversario della manifestazione. Il Tema del Festival: Restare umani A fronte dei nuovi preoccupanti scenari di derive transumane paventate da buona parte della comunicazione ufficiale, è importante focalizzare l’attenzione su questa tematica e approfondirla con le dovute riflessioni. Per questo motivo è stato scelto il tema Restare umani, argomento centrale dell'intervento di Federico Faggin. Federico Faggin, fisico di rilevanza internazionale, sarà ad Asolo giovedì 15. Al celebre fisico sarà conferito il Gran Premio Asolo International per la sua profonda levatura concettuale e spirituale che lo portano a divulgare l'unicità e l'irripetibilità della coscienza umana sull'IA. Gli sarà inoltre conferito un Premio della Città di Asolo con una scultura donata dallo scultore Andrea Roggi. Il Concorso internazionale Asolo Art Film Festival presenta diverse sezioni: Film sull’arte, Film d’arte, Videoarte, Animazione ed Espressioni Prime (scuole di cinema). Molte le opere che presentano varie ibridazioni di genere ed elaborazioni di nuovi linguaggi e molte le tematiche di riferimento: Restare umani, La condizione femminile delle donne in Iran, La guerra e i suoi effetti, L’arte che ironizza sull’arte, Oltre il colonialismo occidentale, Critica alla società attuale, La bellezza e l’armonia, ecc…. I film selezionati saranno proiettati al Teatro Duse e alla Sala della Ragione di Asolo, dal 14 al 18 giugno. Ai più significativi di questi, saranno conferiti i premi del concorso. Le proiezioni fuori concorso Oltre al ricco programma di opere in concorso, ci saranno diverse proiezioni fuori concorso presso il Teatro Duse: - Mercoledì nella giornata di apertura, verrà proiettato Poemi asolani di Georg Beintrup in commemorazione del 30° anniversario di Gian Francesco Malipiero, celebre compositore e cittadino asolano. La proiezione è ad ingresso gratuito offerto da Asolo Musica. - Sabato pomeriggio, sarà la volta di Concrete Bach di Riccardo De Cal, alla presenza dell’autore che presenterà il film e a seguire, in serata, sarà proiettato il film Fairytale di Aleksandr Sokurov che riceverà il Gran premio Asolo International. - Domenica pomeriggio Luca Delfini presenterà il suo film Un paese al di là del melodramma. Gli eventi collaterali Altri eventi collaterali si susseguiranno nel corso del Festival: Conferimento del Premio Duse a Laura Morante. Esposizioni di varie mostre d’arte: le incisioni di Livio Ceschin al Teatro Duse, i disegni di Piergiorgio Pierobon alla Sala della Ragione e le imponenti sculture di Andrea Roggi sparse nel centro storico di Asolo. Tavola rotonda sul tema: Asolo, lo stato dell’arte del cinema d’arte. Tavola rotonda sul tema: La digitalizzazione degli archivi audiovisivi mondiali. Concerto di Giancarlo Onorato, compositore e la sua band. Dj set live & music dei videoartisti Basmati Video sulla Storia di Asolo. Cerimonia sciamanica beneaugurale a cura di Bruno Griparich e Mauro Gatto. Spritz art sul tema: Oltre il colonialismo occidentale e molti altri appuntamenti. Per info: info@asoloartfilmfestival.com Sito Ufficiale: www.asoloartfilmfestival.com