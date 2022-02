Caccia al tesoro alla scoperta di Asolo

“Spazio ai Giovani”, il progetto dedicato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni del Comune di Asolo, organizza per domenica 27 febbraio una caccia al tesoro che si svolgerà in centro ad Asolo.I ragazzi della fascia di età 14-19 sono invitati a partecipare a squadre da massimo 4 partecipanti per squadra. Il tutto si svolgerà a partire dalle ore 14.30. I partecipanti saranno chiamati a cercare indizi e a superare prove che li guideranno verso la scoperta dei luoghi più caratteristici del centro storico e che li aiuterà a conoscere di più la storia del borgo. Il progetto spazio ai giovani è gestito dalla Cooperativa Kirikù all’interno del progetto “Salto in Altro” ed è stato finanziato tramite un Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo.

Nell’organizzazione della caccia al tesoro sono state coinvolte la Pro Loco di Asolo, il Museo Civico di Asolo e l’Avis Asolo che hanno condiviso la loro conoscenza del territorio e che aiuteranno nello svolgimento del progetto stesso. Lo scopo del progetto è difatti quello di permettere ai ragazzi di fare delle esperienze formative, aggregative e ludiche anche e soprattutto per superare l’isolamento che hanno dovuto vivere durante gli anni passati. Inoltre, in ogni uscita viene previsto un momento di conoscenza e di scambio tra i partecipanti e le associazioni in modo tale che i giovani abbiano l’opportunità di conoscere anche diverse realtà dove possono impegnarsi e sviluppare altre esperienze, in questo caso di cittadinanza attiva.

«In diversi tavoli sta emergendo come vi sia la necessità di sviluppare progetti e attività dedicati agli adolescenti: una tra le fasce più colpite dalla situazione che abbiamo vissuto in questi ultimi anni - afferma l’Assessore alle Politiche Giovanili Andrea Canil - Con questo progetto la nostra Amministrazione vuole dare a ragazzi di Asolo l’opportunità di tornare a vivere il territorio e tornare a divertirsi anche in maniera costruttiva». I giovani tra i 14 e 19 anni che vogliono partecipare fanno ancora in tempo a iscriversi entro mercoledì 23 febbraio al link: https://forms.office.com/r/U2B9kCchbt

Dopo la caccia al tesoro, un altro appuntamento è fissato per il 27 marzo, quando i ragazzi andranno a Venezia alla scoperta dei luoghi della Regina Caterina Cornaro. In questa seconda uscita i partecipanti saranno accompagnati dall’Associazione Asolo ReAttiva.