Asolo città di "foresti": escursione alla scoperta della città

Asolo è uno dei borghi più affascinanti d’Italia. La città dei cento orizzonti, come la definì Giosuè Carducci, si adagia dolcemente sui colli. Circondata da antiche mura, domina maestosa la sua Rocca medievale. Le sue strade sono chiamate “foresti” perché un tempo venivano a trovarsi in mezzo ai boschi che difendevano questa roccaforte della Serenissima. Luogo di fascino e di magia attirò poeti e scrittori, artisti e viaggiatori. Tutti “foresti” che furono rapiti dalla bellezza e dalla poesia di questo luogo romantico che ancor oggi come un tempo incanta e seduce i visitatori. La visita di Asolo ci sorprenderà con un itinerario alla ricerca di perfette armonie e inaspettate suggestioni. Lara Sossai sarà la guida dell'escursione della durata di circa due ore.

Luogo d’incontro: Via Forestuzzo 41- di fronte Ulss 8 (area provvista di parcheggio) ore 15.

Costo della visita: 12 euro adulti; 6 euro bambini dai 6 ai 12 anni; gratis bambini al di sotto dei 6 anni.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a larasossai27@gmail.com oppure un messaggio al 348 7933935

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12 del giorno stesso.

La visita si svolgerà anche in caso di maltempo. In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

