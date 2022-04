"Asolo fiorita", rifiorisce la città

La primavera è la stagione dove tutto rifiorisce: e dopo due anni di pandemia, con le restrizioni che ne sono conseguite, è molto più di un modo di dire. La ripartenza può avere anche il profumo dei fiori: domenica 10 aprile si alza infatti nuovamente il sipario su “Asolo Fiorita”, la mostra mercato che propone un giornata dedicata al mondo del giardinaggio e della vita all’aria aperta con prodotti del vivaismo e dell’artigianato locale.

L’evento è promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Asolo che ritornano con entusiasmo ad organizzare uno degli appuntamenti più attesi della città.

La manifestazione si svolgerà dalle 8.30 alle 18.30 a Casella d’Asolo, lungo viale Tiziano e via Giorgione. Inaugurazione alle ore 10 con spettacolo di benvenuto della Banda Musicale e delle Majorettes di Possagno.

“Asolo Fiorita” è supportata dalla collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio, CNA Asolo, Coldiretti - Campagna Amica e Confartigianato. Tanti anche i gruppi di volontari coinvolti in questa che vuole essere soprattutto una festa per tutta la comunità e per i numerosi visitatori richiamati dall’appuntamento.

Nell’area sarà attivo uno stand gastronomico allestito dal Gruppo di Sostegno Parrocchiale di Casella d’Asolo. Ma l’offerta di svago domenicale della Città di Asolo non finisce qui: per tutti coloro che volessero concludere la giornata con una passeggiata in centro storico, la piazza sarà animata dalle bancarelle del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

«Con questa manifestazione si apre a Casella d’Asolo la stagione degli eventi all’aria aperta - dichiara l’Assessore comunale al Commercio Rosy Silvestrini -. È un segnale forte di speranza perché tanta è la voglia di tornare a socializzare e grazie alla preziosa rete di attori costruita attorno a questo evento siamo pronti, seppur con le dovute attenzioni, a goderci la nostra Asolo Fiorita. Un grazie a tutti i volontari e alle associazioni di categoria che ogni anno cooperano per renderla possibile».