Asolo & le colline del prosecco🥂 - passeggiata tra storia & natura

Sabato 6 novembre

Dalle ore 14:30 alle ore 18:30

Asolo, “?? ????à ??? ????? ?????????”, così definita da Giosuè Carducci, per la sua invidiabile posizione, adagiata sui dolci Colli Asolani.

Incastonato in una suggestiva cornice naturale, dal fascino singolare, il Borgo di Asolo è stato annoverato tra i più Belli d’Italia!

Uno scrigno di storia, arte e cultura, dipinto tra le affascinanti colline del prosecco, che offre paesaggi dalla bellezza disarmante! Fu meta, infatti, di poeti, scrittori, artisti e viaggiatori, che qui trovarono ispirazione e armonia.

Seguiremo un dolce itinerario lungo i sentieri naturali, che ci porterĂ a scoprire il Borgo, con la sua magica atmosfera immutata nel tempo e ad ammirare i magnifici panorami regalati dal Castello e dalla Rocca.

Conosceremo, così, i Cento Orizzonti di questo meraviglioso luogo…

Concluderemo il pomeriggio con un aperitivo in un locale tipico, a base di prosecco e prodotti locali!



?? Info Tecniche ??

DifficoltĂ : facile

Lunghezza: 8 km

Dislivello: 260 m



? Chi Può Partecipare ?

Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini dagli 8 anni in su, abituati al cammino.

?Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità .



? Abbigliamento e Attrezzatura ?

Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti adatti alla stagione

scarpe da trekking o da ginnastica

k-way o poncho impermeabile

zaino

snack

acqua

medicine personali

mascherina, gel disinfettante



? Luogo di Ritrovo ?

Ore 14:30 al parcheggio in Via Enrico Fermi 1, 31011 Asolo TV (di fronte al Calzaturificio Scarpa)

?https://goo.gl/maps/5EhEAf27vgCAkTDB9

*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758



? Quota ?

Adulti: € 27,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 15,00 (Aperitivo analcolico)

Bambini fino agli 8 anni compiuti: € 5,00 (Aperitivo analcolico)



La Quota Comprende:

n.1 Guida ambientale escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

Aperitivo comprensivo di: 1 ombra di prosecco/vino/birra piccola/bevanda analcolica (a scelta) + 2 crostini con salumi e formaggi



La Quota Non Comprende:

trasporto

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”



? Chi AccompagnerĂ ?

Caterina Carenza - Guida ambientale escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzatrici e Accompagnatrici turistiche



Come Iscriversi:

? Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

tramite messaggio su Facebook messenger

?? Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/5VRKozdsfBBN8TMh8

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.



?? Chiusura Iscrizioni ??

Entro le 18:00 di venerdì 5 novembre

L'uscita potrĂ essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



? Regolamento ?

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.



L'escursione sarĂ svolta in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

