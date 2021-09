“Dio e il suo destino”

Vito Mancuso, teologo e filosofo tra i più importanti d’Italia, sarà ospite dell’Academia dei Rinnovati sabato 11 settembre alle 20.45 al Teatro Eleonora Duse di Asolo. Un appuntamento che segna la ripresa delle attività dell’associazione culturale asolana dopo lo stop imposto dalla pandemia. Una lectio che parte da un quesito “scomodo” e che suona come una provocazione: qual è il ruolo di Dio nella società odierna e quale il suo destino in quella che va delineandosi?

“Abbiamo programmato questo incontro per riflettere su quella che sembra la scomparsa di Dio dall’orizzonte di noi occidentali e per interrogarci sul suo nuovo ruolo. Lo faremo guidati da uno dei principali esponenti del pensiero filosofico e teologico in Italia, già nostro apprezzatissimo ospite nel 2020”, spiega Gian Carlo Zizola, presidente dell’Academia dei Rinnovati.



Si ricorda che per assistere all’evento sono richiesti il possesso del green-pass e l’osservanza delle normative per il contenimento della diffusione del covid-19. È consigliata la prenotazione presso Ufficio Turistico di Asolo, telefonando al numero 0423 529046 o inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica iat@asolo.it. L’ingresso sarà libero con offerta responsabile.

