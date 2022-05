Asolo, quinta festa delle associazioni

Una grande rimpatriata dell’associazionismo asolano dopo due anni di stop forzato per il Covid. È lo spirito che domenica 29 maggio darà vita alla 5° Festa delle Associazioni di Asolo, promossa dall’Assessorato all’Associazionismo del Comune. La manifestazione si svolgerà nel parco di Villa Razzolini a Casella d’Asolo. Orario di apertura alle 15, chiusura alle 19 con uno spettacolo teatrale finale offerto dall'Associazione Asolo Teatro. Una festa per tutti: per bambini, giovani e adulti, per tutta la comunità con tante attività,

Non mancheranno giochi sportivi, laboratori creativi, esibizioni musicali e tante altre proposte in un appuntamento che sarà animato da una quarantina di associazioni del territorio locale. Sono invitate tutte le famiglie e per la gioia dei più piccoli ci saranno anche il truccabimbi, i clown e i palloncini. Per la prima volta immersi nel verde del parco di Villa Razzolini. C’è anche una novità, all’insegna dell’impegno delle giovani generazioni. Quest’anno all’evento saranno presenti anche i ragazzi della scuola media Torretti di Asolo classi seconde che nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sul tema dell'associazionismo e del volontariato, interrogandosi su temi quali essere cittadini oggi e l'importanza di fare la propria parte. I ragazzi avranno così modo di conoscere dal vivo le realtà associative del proprio Comune e presentare, in una postazione a loro dedicata, il lavoro svolto durante l'anno. Inoltre alcuni ragazzi delle medie intervisteranno i volontari delle associazioni per un numero speciale del giornalino scolastico.

Un modo per far conoscere ai giovani le tante associazioni che animano la comunità asolana. “Abbiamo aspettato tanto e domenica finalmente recupereremo il piacere di stare insieme in una domenica di festa in cui ad essere protagoniste sono proprio le numerose realtà associative di Asolo - commenta l’Assessore comunale all’Associazionismo Rosy Silvestrini -. Vogliamo dunque mettere al centro i tanti volontari e il loro impegno sociale perché sono proprio le associazioni a contribuire in modo rilevante al benessere e alla qualità di vita della nostra comunità.

Ospiti speciali di questa edizione sono le ragazze e i ragazzi della scuola media per unire il mondo della scuola e del volontariato e per educare al senso di cittadinanza attiva.”

L’ingresso alla festa è libero (per ulteriori informazioni:

389 5598663, progettocomunita@comune.asolo.tv.it).

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 5 giugno.