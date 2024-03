Il Comune e la Pro Loco di Asolo, ritornano con entusiasmo ad organizzare uno degli appuntamenti più attesi dalla città. Protagonista dell'evento sarà Casella d'Asolo, il centro ai piedi della collina di Asolo, che fa da porta d'ingresso al borgo.

Vi aspettiamo per una domenica dedicata ai fiori, alle piante e alla vita all'aria aperta.

Vi proponiamo una domenica di svago da trascorrere passeggiando tra le bancarelle dei numerosi espositori presenti ad Asolo Fiorita.

La tradizione delle fiere è antica nella nostra regione e Asolo Fiorita vuole ricordare quella che un tempo era chiamata la Fiera dell'Ottava di Pasqua, che serviva al mondo contadino per ritrovarsi e approvvigionarsi all'inizio della primavera di tutto ciò che si necessitava per un anno di lavoro.

Troverete tantissime proposte per il giardinaggio, dalle piante agli attrezzi, ma anche prodotti tipici da gustare e artigianato locale.

Ore 10.00 inaugurazione ufficiale con discorsi delle autorità, la Banda e le majorettes di Possagno.

L'evento è supportato dalla collaborazione con le associazioni di categoria CNA di Asolo e Confcommercio, con il patrocinio di Coldiretti - Campagna Amica.

Un gustoso stand gastronomico allestito dal Gruppo di Sostegno Parrocchiale di Sant'Apollinare sarà a disposizione già a partire da sabato 6 e per tutta la durata dell'evento.