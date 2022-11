Asolo invisibile: visita speleologica agli acquedotti romano e medievale

Un'occasione unica per scoprire da vicino - vicinissimo! - due pezzetti importanti di storia di Asolo: l'acquedotto della Bot, costruito nel I sec a.C. dagli antichi romani e il Gattolo, l'acquedotto medievale. Due turni di visita guidata condotti dagli esperti speleologi di Treviso Sotterranea per svelare ciò che solitamente resta nascosto e invisibile!



• Domenica 27 novembre 2022

• Due turni di visita

ore 14.30 e ore 16.00 della durata di circa un'ora e mezza ciascuno

• Costo di 10 euro a persona (comprensivi di assicurazione)

• Ritrovo al Museo civico almeno 15 minuti prima dell'inizio

• Limite minimo di età per la partecipazione: 14 anni



La prenotazione è OBBLIGATORIA a info@museoasolo.it o al 347 5735246 o allo 0423 952313