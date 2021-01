Workshop "La musica nella stanza"

Terzo workshop online di Asolo Matinée, domenica 10 gennaio dalle ore 15 alle 16 su Zoom. Il regista Stefano Lodovichi ed il compositore Giorgio Giampà ci presenteranno il film uscito il 4 gennaio su Amazon Prime "La Stanza". Durante l'incontro saranno affrontati diversi temi come il rapporto tra regista e compositore, l'approccio del musicista con il film fino a capire come si realizza oggi una colonna sonora. Il workshop è gratuito e basterà semplicemente scrivere una mail al asolomatinee@gmail.com per prenotare il posto e ricevere le informazioni necessarie per accedere all'incontro.



Ricordiamo a tutti che i posti sono limitati.