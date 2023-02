Asolo matinée - Angel's trumpet

Asolo Matinée propone nel mese di marzo un concerto per tromba e pianoforte. Elisa Cimbaro e Gledis Gjuzi ci faranno conoscere autori di fine Ottocento e inizi Novecento, con un programma di grande pregio e varietà, alternando al duo alcuni pezzi per pianoforte solo: dalla Sonata for Cornet and Piano op. 18 di Thorvald Hansen ai 2 Impromptus op. 14 di Aleksandr Scrjabin, da Badinage di Eugène Bozza a Le Gay Paris di Jean Françaix.



Dopo il concerto, aperitivo con le musiciste offerto da Tenuta Amadio di Monfumo.



Ingresso ad offerta responsabile.



Su prenotazione via mail ad asolomatinee@gmail.com