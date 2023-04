Asolo Matinée - Percussioni

Asolo Matinée propone per il mese di aprile “Percussioni”, un concerto interamente dedicato al duo di marimbe. Marco Viel e Ivan Boaro si esibiranno in un programma che spazia da trasposizioni di Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti a brani specificamente composti per questo strumento, mettendone in risalto la versatilità, il fascino e le molteplici risorse.



Dopo il concerto, aperitivo con i musicisti, offerto da Ivan Birraio di Camalò.



Ingresso ad offerta responsabile, su prenotazione via mail ad asolomatinee@gmail.com